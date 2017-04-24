Frapan

Rock grubu Frapan, 24 Nisan'da Beyoğlu Hayal Kahvesi'nde sahne alıyor.

Frapan

Rock grubu Frapan, 24 Nisan'da Beyoğlu Hayal Kahvesi'nde sahne alıyor.

Yaklaşık 10 yıllık geçmişi olan Alternative Rock topluluğu Frapan... Beyaz perde ve televizyonda, müzik çalışmalarıyla adından söz ettirmesinin ardından 2010 yılında kendi adını taşıyan debut stüdyo albümünü piyasaya sunan grup; geçtiğimiz günlerde üçüncü stüdyo albümü Leyla'yı yayımladı.

Grup, önceki albümlerine göre yeni şarkılarının tarzını "indie funk, disko, rock'n roll; kısaca oturmaya mı geldik?" 

Vokal, gitar: Samet Evci

Gitar: Mete Keskin

Bas gitar: Orkut Atalay

Davul: Ata Erdem Şimşek

Satın aldığınız bileti akıllı telefonunuza indireceğiniz KonserV aplikasyonuna okutun, puanlar kazanın. Kazandığınız puanları yeni biletlere ve birçok farklı ödüle çevirin" eklenmesi gerekmektedir.

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Beyoğlu

Mekan : Hayal Kahvesi Beyoğlu

Mekan Adresi : Meşelik Sok. No: 10

Başlangıç Saati : 24.04.2017 22: 30: 00

Bitiş Saati : 25.04.2017 00: 30: 00

Kategori : Frapan

Tür : Konser

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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