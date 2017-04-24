Rock grubu Frapan, 24 Nisan'da Beyoğlu Hayal Kahvesi'nde sahne alıyor.



Yaklaşık 10 yıllık geçmişi olan Alternative Rock topluluğu Frapan... Beyaz perde ve televizyonda, müzik çalışmalarıyla adından söz ettirmesinin ardından 2010 yılında kendi adını taşıyan debut stüdyo albümünü piyasaya sunan grup; geçtiğimiz günlerde üçüncü stüdyo albümü Leyla'yı yayımladı.



Grup, önceki albümlerine göre yeni şarkılarının tarzını "indie funk, disko, rock'n roll; kısaca oturmaya mı geldik?"



Vokal, gitar: Samet Evci



Gitar: Mete Keskin



Bas gitar: Orkut Atalay



Davul: Ata Erdem Şimşek



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Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beyoğlu



Mekan : Hayal Kahvesi Beyoğlu



Mekan Adresi : Meşelik Sok. No: 10



Başlangıç Saati : 24.04.2017 22: 30: 00



Bitiş Saati : 25.04.2017 00: 30: 00



Kategori : Frapan



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır