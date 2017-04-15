Fransızlar'ın Yüzde 32'si Sandıkta Kararsız

Bir hafta sonra başlayacak olan iki turlu Fransa Cumhurbaşkanlığı seçim öncesi kamuoyu araştırma şirketi 'Odaxa' nın en son araştırma sonucunda Fransızlar'ın yüzde 32'sinin hangi adaya oy kullanacağına dair kararsız olduğu ortaya çıktı. İlk tur seçimleri 23 Nisan'da; ikinci tur seçimleri ise 7 Mayıs'ta yapılacak.



66 milyon nüfuslu Fransa'da 46 milyon seçmenden yaklaşık 34 milyonun sandığa gitmesi bekleniyor.



Cumhurbaşkanlığı seçimlerine aday 11 kişiden sadece Sol Parti kurucusu Jean-Luc Melenchon ve radikal sağ Ulusal Cephe Parti başkanı Marine Le Pen Fransa'nın AB'den çıkmasını istiyor.



İkinci tur seçim sonuçlarında seçilecek olan yeni cumhurbaşkanın hangi aday olacağı merakla bekleniyor. Üç hafta sonra görevini devredecek olan cumhurbaşkanı François Hollande sandıkta tercihini henüz açıklamadı. Sosyalist Partili cumhurbaşkanı François Hollande AB çıkmak isteyen adayların ülke için iyi olmayacağını ifade etti. - Z