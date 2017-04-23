Fransızlar Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde Kararsız Kaldı

Fransa'da sandık başına giden birçok seçmen, cumhurbaşkanı adayları arasında kararsız olduğunu dile getirdi.



Fransız seçmenler, yerel saatle sabah 08.00'den itibaren sandığa gitmeye başladı. Oy vermeye gelen vatandaşların birçoğu parti alışkanlığından dolayı hangi adaya oy vereceğini bilse de bazı seçmenler hala kararsız ve tedirgin durumda. Fransa'nın güney sahilinde bulunan Agde Belediyesinde oy kullanan seçmenler, aday seçmenin zorluğunu dile getirdi. Cumhuriyetçiler (LR) Partisi'nden Agde Belediye Başkanı Gilles D'Ettore ve Agde sakinleri, sabahın ilk saatlerinden itibaren Fransa genelinde olduğu gibi oyunu kullanmak için sandık başına gitti. Öte yandan Fransa'daki Türkler de adayların Türkiye düşmanı olmasından ve hiçbirinin Türklere hitap etmemesinden şikayet etti.



Agde Belediye Başkanı Gilles D'Ettore, "Fransa için büyük bir seçim günü. Cumhurbaşkanımızı seçeceğiz. Masada isimleriyle pusulası bulunan 11 aday arasından seçim yapacak toplam 24 bin seçmen için 24 sandık bulunan belediyenin başkanı olarak seçimlerin sorunsuz geçmesini sağlamakla yükümlüyüm" dedi.



Fillon'un kampanya destekçisi Marie Ramsamy ise, radyoda, televizyonda durmadan beyin yıkandığını kaydederek, "Sırf bu sebepten dolayı adayımı daha çok destekliyorum" ifadesini kullandı. 46 yaşındaki sandık görevlisi Jean Michel Moulun, "Adaylar arasından birini seçmek zor. Duyduklarımız ve gördüklerimizden sonra bir aday seçmek çok zor" açıklamasını yaptı.



Agde Belediye Encümeni Christiane Mothes ise, "Benim için bu seçimler çok kaygılandırıcı. Açıkçası korkuyorum. İstediğim cumhurbaşkanı Fransa'yı uluslararası kamuoyunda iyi temsil etmeli, o seviyede olmalı, çok zor durumdayız. Bir şeyler yapılmalı, iyi bir cumhurbaşkanı olmalı" dedi.



Umur Şahin adlı Türk seçmen de, yetişkin çocuklarının bulunduğunu anlatarak, "Kime oy vereceklerine karar veremediler. Hepsi Türkiye'ye düşman" ifadelerini kullandı. - PARİS