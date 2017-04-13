Fransızca İlk Uzun Metrajlı Filmler Festivali

Fransızca sinemayı daha iyi tanıtmak amacıyla düzenlenen bu festival, birçok çağdaş yönetmenin "ilk uzun metrajlı filmleri"ne ayrılmış bulunuyor. Fransız yönetmen Claire Simon, Ariane Mnouchkine'nin Théâtre du Soleil (Güneş Tiyatrosu) topluluğundan başlayarak, oyuncu Gérard Hardy ve Belçikalı yapımcı Eric Van Zuyten'in de festivale bizzat katılacak olmalarından onur duyuyoruz.

Festival, yapım ülkeleri dışında ve Türkiye'de yaygın dağıtım imkânı bulamayan bir sinemanın, katılımcılarla karşılaşmalar ve tartışmalar aracılığıyla tanıtılmasına ve sinemaseverlerle paylaşılmasına olanak tanımayı amaçlayan kültürel bir proje.

Nitelikli bir tematik program

Festival programında, Bruno Dumont'un "İsa'nın Hayatı"; Justine Triet'nin "Solferino Muharebesi"; Thomas Salvador'un "Vincent"; Arnauld Desplechin'in "Gözcü"; Guillaume Gallienne'nin "Ben, Kendim ve Annem"; Claire Simon'un "Hastalar, Yabancı Madde, Kuzey Garı, Aile Planlaması"; Ariane Mnouchkine'in "1789 ve Molière"; Joachim Lafosse'un "Deliliğin Kıyısında"; Luc Jabon'un "Kelimelerin Ötesinde" ve "Joachim Lafosse'un Sineması" filmleri yer alıyor.

