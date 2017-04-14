Fransız Yetkililer, Şenol Güneş'in Soru Almasını Engellemeye Çalıştı

Lyon - Beşiktaş karşılaşmasının ardından basın toplantısında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'e süre konusunda müdahale yapıldı. Yaklaşık 20 dakika süren basın toplantısında Fransız yetkililer tarafından sürenin dolduğu yönünde skandal bir müdahale yapılırken tecrübeli teknik adamın soru alması engellenmeye çalışıldı.

"NEYE MÜDAHALE ETTİ?"

Tecrübeli hoca "Son bir tane. Neye müdahale etti?" dedi. Tecrübeli teknik adam son sorusunu aldıktan sonra ise "Rahatsız mı oldu? 15 dakika mı, toplantı kaç dakika sürer?" şeklinde tepki gösterdi.