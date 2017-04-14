Fransız Yargısından Le Pen'in AP'deki Dokunulmazlığının Kaldırılması Talebi
Paris Savcılığı, Marine Le Pen'in lideri olduğu Ulusal Cephe Partisinin Avrupa Parlamentosunda (AP) yolsuzluk yaptığına ilişkin soruşturma çerçevesinde Le Pen'in AP'deki dokunulmazlığının kaldırılmasını istedi.
Paris Savcılığı, Marine Le Pen'in lideri olduğu Ulusal Cephe Partisinin Avrupa Parlamentosunda (AP) yolsuzluk yaptığına ilişkin soruşturma çerçevesinde Le Pen'in AP'deki dokunulmazlığının kaldırılmasını istedi.
Europe 1 ve France Inter radyo kanallarının haberine göre, Paris Savcılığı Le Pen ve Ulusal Cephe Partisi Milletvekili Marie-Christine Boutonnet'in dokunulmazlıklarının kaldırılması için iki talep yazısı gönderdi.
Savcılık, soruşturma kapsamında partinin Fransa'daki kadrolarının maaşlarının AP fonlarından ödenip ödenmediğini araştırıyor.
Le Pen'in dokunulmazlığının kaldırılması için konunun AP genel oturumunda tartışılması ve oylanması gerekiyor. Yolsuzluk konusu olan paranın miktarının 340 bin avro olduğu tahmin ediliyor.
Savcılık daha önce yolsuzluk soruşturması kapsamında Le Pen'i ifade vermeye çağırmış ancak Le Pen, 23 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanı seçimi bitinceye kadar ifade vermeyi reddettiğini bildirmişti.
AP'de danışman kadrosunda gösterildiği belirtilen ve Le Pen'in korumalığını yapan Thierry Legier ve aşırı sağcı liderin yakın arkadaşı Catherine Griset, geçen ay polis tarafından sorgulanmıştı.
Fransız polisi, yine geçen ay sonu partinin Paris'teki merkezine baskın düzenleyerek arama yapmıştı.
AB'nin Yolsuzlukla Mücadele Organı (OLAF), AP'de Le Pen'in danışmanı olarak maaş alan ancak gerçekte Le Pen'in korumalığını yapan Thierry Legier hakkında soruşturma başlatmış, Legier'in parlamentodan 2011'de 3 ay maaş aldığını ortaya çıkarmıştı.
Marine Le Pen'in yakın arkadaşı Catherine Griset'in ise yine 2010-2016 yıllarında AP'den danışman sıfatıyla maaş aldığı öne sürülmüştü. Griset'in aslında AP'de hiç çalışmadığı, sadece parti merkezinde görevli olduğu ifade ediliyor.
OLAF dışında Fransız yargısı da 15 Aralık'ta konuyla ilgili soruşturma başlatmıştı.
Fransa'da 23 Nisan'da ilk turu, hiçbir adayın salt çoğunluğu alamaması halinde 7 Mayıs'ta ikinci turu yapılacak cumhurbaşkanı seçimi öncesi anketlerde Le Pen'in ilk turu önde bitirerek ikinci turu alabilecek adaylardan biri olduğu görülüyor.
Öte yandan AP Genel Kurulu, terör örgütü DEAŞ'ın bir infaz görüntüsünü sosyal medyada paylaştığı için hakkında açılan davayla ilgili olarak, sadece bu dosyaya mahsus olmak üzere yargılanabilmesi için Le Pen hakkındaki siyasi dokunulmazlığı dün kaldırmıştı.