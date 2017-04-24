Fransız Televizyonundaki Erdoğan'a Yönelik Skandal Sözler

Hukuki Araştırmalar Derneği (HUDER) Genel Başkanı Hüseyin Kaya, Fransız siyaset bilimci Philippe Moreau Defarges'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki sözlerine ilişkin, "Cumhurbaşkanımızın öldürülmesi gerektiği fikri insanlık adına bir suçtur ve utanç vericidir. Defarges'ın bu yaklaşımı terörizme davet çıkarmaktan başka bir şey değildir." değerlendirmesini yaptı.



Kaya, yazılı açıklamasında, Defarges'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki sözlerine yönelik basın açıklamalarını, HUDER Genel Merkezi ve 78 il teşkilatı olarak Lahey Adalet Divanı'na, Fransa'ya ve Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği'ne gönderdiklerini bildirdi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan aleyhine beyanları nedeniyle siyaset bilimci Defarges'ı kınadıklarını belirten Kaya, açıklamasında şunlara yer verdi:



"Defarges'ın beyanları insanlığın gelmiş olduğu gelişmişlik düzeyiyle bağdaşmayacak kadar ilkel ve hissiyat anlamında da hayvani güdüleri ihtiva etmektedir.



Ayrıca Cumhurbaşkanımızın öldürülmesi gerektiği fikri insanlık adına bir suçtur ve utanç vericidir. Defarges'ın bu yaklaşımı terörizme davet çıkarmaktan başka bir şey değildir. Konunun araştırılarak soruşturulmasını ve cezai anlamda da gereğinin yapılmasını talep etmekteyiz. Biz HUDER Genel Merkezi ve tüm Türkiye teşkilatlarımız olarak konunun takipçisi olacağımızı Türkiye ve dünya kamuoyuyla paylaşıyoruz."