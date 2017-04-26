Fransız Siyaset Bilimciye Suç Duyurusu

Fikr-i Asım Fikir ve Düşünce Derneği Samsun İl Başkanlığınca Fransa'da katıldığı televizyon programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili kullandığı sözler nedeniyle Fransız siyaset bilimci Phillippe Moreau Defarges hakkında suç duyurusunda bulundu.



Samsun Adalet Sarayına gelen dernek yönetimi, suç duyurusu dilekçesini Cumhuriyet Başsavcılığına verdi.



Derneğin Samsun İl Başkanı Ali Öztürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi çağrısına uyarak meydanlara akın akın ölmek için inen halkın kendisinin seçtiği meşru Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı savunmak için hiçbir fedakarlıktan çekinmeyeceğini söyledi.



Öztürk, "Avrupa, Asya, Ortadoğu ve İslam aleminde mazlumların duası, zalimlerin korkulu rüyası haline gelen, devletimizin tepesindeki çelikten iradenin sahibi yiğit liderimizin yanında dik duruşumuzu sonuna kadar göstereceğiz. Fikr-i Asım Fikir ve Düşünce Hareketi olarak devletimizin tüm kurumlarının yanlarında olduğumuzu bir kez daha buradan belirtmek istiyoruz." dedi.



Türk milletini masa başı oyunlarla, Haçlı birlikleri ve paralel girişimlerle asla korkutamayacaklarını vurgulayan Öztürk, "Referandumda yüzde 51,4 oyla milli irade 'evet' yönünde tecelli etti. Gelecek nesillerimizin ve yeni Türkiye'nin yolu hamd olsun açılmıştır. Fikr-i Asım Fikir ve Düşünce Hareketi teşkilatlarımız ve gönüllerimizle 16 Nisan referandumuna kadar üzerimize düşen görevi yerine getirmiş bulunmaktayız. Bundan sonra gözümüz, kulağımız devletimizin tepesindeki çelikten iradede olacaktır." diye konuştu.