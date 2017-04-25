Fransız Siyaset Bilim Uzmanı Defarges Hakkında Suç Duyurusu
Ak Parti Beyoğlu İlçe Başkanlığı, Fransız Siyaset Bilim Uzmanı Philippe Moreau Defarges hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki büyük tepki çeken söylemleri nedeniyle suç duyurusunda bulundu.
Ak Parti Beyoğlu İlçe Başkanlığı, Fransız Siyaset Bilim Uzmanı Philippe Moreau Defarges hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki büyük tepki çeken söylemleri nedeniyle suç duyurusunda bulundu.
Ak Parti Beyoğlu İlçe Başkanlığı, 22 Nisan 2017 tarihinde BFM Business tarafından yayınlanan "Dünyada 7 Gün" adlı programın sunucusu ve konuğu Fransa Uluslararası İlişkiler Enstitüsü Siyaset Bilimi Uzmanı Philippe Moreau Defarges hakkında suç duyurusunda bulundu. Defarges'in söz konusu programda kullandığı ifadelerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hayatına yönelik tehdit içeren nitelikte olduğu belirtildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na partililer tarafından bireysel olarak sunulan suç duyurusu dilekçesinde BFM Business Tv Kanalı sunucusu ve Defarges'in "Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı", "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "Tehdit" suçlarından cezalandırılması istendi.
Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek savcılığa suç duyurusunda bulunan Ak Parti Beyoğlu İlçe Başkanı ve üyeleri, adliyenin karşısındaki alanda toplanarak basın açıklaması yaptı. Grup adına basın açıklamasını okuyan Ak Parti Beyoğlu İlçe Başkanı Avukat Harun Muş, "Bizler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğup büyüdüğü Beyoğlu'nda yaşayan insanlar olarak, onun komşuları olarak, Fransa'da geçtiğimiz hafta sonunda Siyaset Bilimci Philippe Moreau Defarges'in katıldığı bir Tv programında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan hakkında sarf ettiği küstah ve çirkin sözleri şiddetle kınıyoruz" dedi.
"Türkiye'de iç savaş çıkarmaya hiç kimsenin gücü yetmeyecektir" diyen avukat Muş, "Açıkça bir ülkenin cumhurbaşkanına karşı 'suikast yapılmalı' gibi, çirkin ve küstah sözler sarf eden sözde Siyaset Bilimci Defarges'i, ona ekranlarda yer veren Tv kanalını ve bu olaya duyarsız kalarak herhangi bir cezai işlem uygulamayan Fransız yetkilileri şiddetle kınıyoruz. Bu ülkede Cumhurbaşkanı Erdoğan için canını verecek milyonlar vardı. Recep Tayyip Erdoğan yalnız değildir" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL