SON DAKİKA
ANA SAYFA
MANŞETLER
SPOR
EKONOMİ
FİNANS
MAGAZİN
DÜNYA
GÜNCEL
GAZETELER
YEREL HABERLER
FOTOGALERİ
VİDEO
HAVA DURUMU
DÖVİZ KURLARI
SEÇİM
NAMAZ VAKİTLERİ
BURÇLAR
TRENDLER
TÜMÜ
Fransız Profesör Haddini Aştı!
Fransız Profesör Haddini Aştı!
Fransız Profesör haddini aştı!
24 Nisan 2017 Pazartesi 13:54
<< Önceki Haber
|
Sonraki Haber >>
Haberler
»
Güncel
»
Haber
[9537635] DailyMotion.com
9
34
18
Bacak bacak üstüne atan diplomat neye uğradığını şaşırdı
Telefonundan 'Bylock' çıkan sütçünün savunması 'pes' dedirtti!
Survivor yarışmacısı 5 vakit namaz kılıyor
Taksim'de 1 Mayıs kutlamaları için karar verildi
Piyasalarda büyük coşku! Borsa uçtu, dolar çakıldı
Nihat'ı isyan ettiren manzara: Yazıktır, günahtır
Tek tek deneyip bizzat teslim aldı! İşte Acun'un yeni oyuncağı
Fenerbahçe'yle anlaşma iptal mi? Açıklama geldi
Dünyaca ünlü moda devi kendini açık artırmayla satışa çıkardı
Seçim sonuçları açıklanır açıklanmaz Paris sokakları karıştı!
Baskın yiyen Özlem, aniden fırlayıp havlusuna sarıldı
"Oğlumu vuranın kim olduğunu erkek gibi söyleyeceksiniz"
Ebru'nun çıplak fotoğrafını uzun uzun inceleyip noktayı koydu
100 yıldan fazla yaşamak için milyonlar verdiği ortaya çıktı
FETÖ'nün sözde "Sincan eyalet yapılanması"na operasyon!
Beklenmedik gelişme! Furkan, ceketini alıp gitti
Bir dönem podyumların yıldızı olan isim, şimdi koyun otlatıyor
Doktora tekme atmanın cezası hasta yakınına pahalıya patladı
Ebru, çıplak fotoğraf skandalı patlamamış gibi yaşıyor
Erdoğan Meclis'te sadece bir lideri alkışladı
Dün gece yürekleri ağza getirdi
Çamaşır sepetinden çıkan yılan korku saldı
Benzinlik tuvaletinde cep telefonlu taciz cezaevinde bitti
Pazar akşamlarının yeni şampiyonu! Reytingleri sildi süpürdü
Volkan'a bu telefonu atan taraftar yandı
Hayatını değiştirecek habere 2 saat boyunca ikna olmadı
Fransa'nın en güçlü lider adayının sıra dışı evliliği
7 saatte 6 bin liralık yemek yediler
İntihar eden Gaziantepsporlu futbolcunun hastalığı ortaya çıktı
Rakipleri ödülü kaptı, Şahan dımdızlak kaldı
Şempanzeden tokat yiyen Fatma Şahin'in zor anları
Kuzey Kore'den ABD'ye açık tehdit: Tek atışta batırırız
Telefon açıp yalvardı: Ne olur beni göndermeyin
İntihar eden G.Antepsporlu futbolcu, veda notu değil çizelge bırakmış
Fransa'daki seçimlerde 'Erdoğan' rüzgarı
Demet, Survivor'da favorisine 10 SMS birden attı
Altın 7 haftanın en büyük düşüşünü yaşadı
Beklenen oldu! Birbirlerini es geçtiler
Nişanlısı 'bana tecavüz etti' deyince pompalıyla canına kıydı!
İBB binasında intihar şoku! Çatıda kafasına tek el ateş etti
Dünyayı üzen sakatlığın ardından meydan okudu
Askeri karşılamayla ilgili Hava Kuvvetleri Komutanı'ndan açıklama
ÇAYKUR satılıyor mu?
Ermenistan'da Türk ve Azeri bayraklarını ateşe verdiler
Efsane dizi ödülleri kaptı, Diriliş 4-1 geride kaldı
Hamileyken hamile kaldı! Çocuklar 32. haftada doğdu
PKK'ya dev harekatta komuta 2'nci Ordu'da!
PKK koridoruna operasyon başlıyor! İlk hedef Tel Abyad
Gökçek'ten Baykal'a: Maç bitti, siz hala statta mısınız?
Bakan Yılmaz'dan üniversiteye giriş sınavında değişiklik sinyali