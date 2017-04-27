Fransız Polis Meslektaşını Kazara Vurdu

Fransa'nın Mulhouse kentinde bir polis memuru, meslektaşını kazara vurdu.



Fransa'nın Mulhouse kentinde Uyuşturucu ile Mücadele Şubesinde görev yapan bir polis memuru, bugün silahıyla ilgilenirken kazayla meslektaşını vurdu. Fransız savcı Dominique Alzeari yaptığı açıklamada, "İlk bilgiler, büroda memurun silahı ile ilgilendiği sırada yanlışlıkla tetiğin çekildiği tezini doğrulamaktadır" dedi. - ALSACE