Fransız Konsolosluğu'nda Güvenlik Önlemi

İstiklal Caddesi üzerinde bulunan Fransa'nın İstanbul Başkonsolosluğu Binasının ana giriş kapısı güvenlik önlemleri çerçevesinde alınan kararla değiştirildi. Vatandaşlar artık işlemlerini konsolosluk binasının arka tarafında bulunan giriş kapısını kullanarak gerçekleştirecek.



İstiklal Caddesi üzerinde bulunan Fransa'nın İstanbul Başkonsolosluğu Binası'nın ana giriş kapısı güvenlik önlemleri çerçevesinde alınan kararla kapatıldı. Vatandaşlar artık işlemlerini binanın arka tarafında bulunan giriş kapısını kullanarak gerçekleştirecek. Kararın ardından konsolosluğa işlemleri yapmak üzere gelen vatandaşlar ise yeni giriş kapısını kullanarak işlemlerini yaptırmaya devam etti. - İSTANBUL