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Fransız Hükümeti Engie'den Hisse Sattı
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Fransız Hükümeti Engie'den Hisse Sattı

Fransa'da hükümet, Engie'den yüzde 4,1 hisse satarak payını biraz daha azalttı.

Fransız Hükümeti Engie'den Hisse Sattı

Fransa'da hükümet, Engie'den yüzde 4,1 hisse satarak payını biraz daha azalttı.

Kaynak: Dunya.com

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