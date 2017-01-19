Fransız Havacılık Sektöründe Dev Birleşme

Fransız havacılık ve uzay mühendisliği şirketi Safran, sivil havacılık uçaklarında kabin donanımı ve koltuk üretiminde dünyanın sayılı şirketlerinden Zodiac Aerospace'ı bünyesine kattığını duyurdu.



Safran Grubundan yapılan açıklamada, bir süredir devam eden müzakerelerin başarıyla sonuçlandığı, iki şirket arasındaki birleşmenin Safran Grubu bünyesi altında gerçekleştiği belirtildi. Fransız devletinin en büyük hissedarı olduğu Safran ile Zodiac Aerospace arasında 2015 sonbaharında başlayan satış görüşmelerinin başarıyla sonuçlandığı açıklanırken, satış bedelinin 10 milyar avro olduğu belirtildi.



Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, birleşme ile Fransız havacılık endüstrisinin güçlendiğine dikkati çekerek, varılan anlaşmadan dolayı iki grubu da tebrik etti. Elysee Sarayından yapılan açıklamada, satın alma işlemlerinin Safran Grubunun büyük hissedarı olan Fransa devletinin desteğiyle gerçekleştiği ve birleşme sonrası devletin yine en büyük hissedar olarak kalacağı vurgulandı.



Savunma, güvenlik, uçak motoru ve havacılık ekipmanları sektöründe faaliyet gösteren Safran, 2015 rakamlarına göre, 17,4 milyar ciro ile 70 bine yakın çalışana sahip. Uçaklarda kabin donanımı ve koltuk üretimi alanında faaliyet gösteren Zodiac ise 5,2 milyar avro ciro ile 35 bin kişiyi istihdam ediyor.



130 yıllık geçmişe sahip Zodiac, son yıllarda rekabet ve sektörel yenilenme eksikliğinden kaynaklanan sorunlar yaşıyordu. "Safran Group" adı altında faaliyet gösterecek olan Zodiac isminin ticari marka olarak korunacağı açıklandı.