Fransız Guyanası'nda Barikatlar Paskalya Nedeniyle Kaldırıldı

Fransız Guyanası'nda, Fransa'nın bu bölgeye yeterince yardım göndermediği yapılan ve toplumsal hayatı olumsuz etkileyen barikat kurma eylemlerine Paskalya tatili nedeniyle ara verildi.



Genel grevleri organize eden komitenin yaptığı açıklamada, hafta sonu bölgenin pek çok yerinde kurulan barikatların insanların rahat seyahat edebilmeleri için kaldırıldığı, ancak protestoların devam edeceği belirtildi.



Fransa'nın bu deniz aşırı iline yeterince yardım etmediği gerekçesiyle başlatılan ve son üç haftadır temel kamu hizmetlerine de ulaşımı engelleyerek bölgeyi felç eden eylemlerin ardından Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, Fransız Guyanası'ndaki seçilmiş yöneticilere mektup göndermiş, eylemlerin sona erdirilmesini talep ederek, bölge ekonomisinin daha fazla zayıflatılmamasını istemişti.



Cumhurbaşkanı Hollande, "Guyanalı parlamenterlerle, Guyana'nın geleceğini konuşmak için istedikleri zaman Paris'te buluşmaya hazırım." ifadelerini kullanmıştı.



Ana karadan yaklaşık 7 bin kilometre uzakta bulunan 250 bin nüfuslu Fransız Guyanası'daki işsizlik ve suç oranındaki artışa tepki gösteren sendikaların çağrısıyla başlatılan genel grev ve protestolarda göstericiler, Fransa'nın mali yardımının artırılmasını ve Fransız Guyanası için "özel statü" istiyor.



Bölgede 2010'da düzenlenen referandum da özerklik talebi reddedilmişti.



Bölge yönetimi Fransa'dan 2,5 milyar avro mali yardım talep ederken, Fransa, bölgeye 1 milyar avro yardım yapmaya hazır olduğunu belirtiyor.



Fransa'nın gelir düzeyi en düşük bölgesi olan Fransız Guyanası'nda kişi başı gelir ana karanın yaklaşık yarısı.