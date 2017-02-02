Fransız Enerji Şirketi İran'da Faaliyete Başladı

Fransız enerji şirketi Total'in, dünyanın en büyük gaz sahası olma özelliğine sahip Basra Körfezi'ndeki Güney Pars Doğalgaz Sahası'nın 11'inci fazını geliştirme faaliyetlerine başladığı bildirildi.



İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, İran Milli Petrol Şirketi Genel Müdür Yardımcısı Golam Rıza Menuçehri, başkent Tahran'da Total şirketinden yetkililerle yapılan görüşmeler hakkında bilgi verdi.



İran ile Total arasında Kasım 2016'da imzalanan ön anlaşmaya işaret eden Menuçehri, anlaşmanın nihai şeklini aldığını ve bu kapsamda Total şirketinin Güney Pars Doğalgaz Sahası'nın 11'inci fazını geliştirme faaliyetlerine başladığını aktardı.



Menuçehri 4,8 milyar dolarlık projenin tamamlanması ile bu alandan günlük 56 milyon metreküp daha fazla gaz çıkarılacağını belirtti.



Öte yandan İran Petrol Bakan Yardımcısı Merziye Şahdayi, ülkenin enerji sektörüne yatırım konusunda Avrupalı enerji şirketlerinden Shell ve BASF'la da görüşmeler yürütüldüğünü ancak bunların henüz sonuçlanmadığını duyurdu.



Basra Körfezi'nde bulunan ve İran ile Katar arasında paylaşılan Güney Pars Doğalgaz Sahası İran'ın gaz rezervlerinin yüzde 40'ını karşılıyor.



Uluslararası Enerji Ajansı verilerine göre, 14 trilyon metreküp gaz ve 18 milyar varil gaz kondensatı rezervine sahip olduğu tahmin edilen Güney Pars Doğalgaz Sahası, dünyada bilinen doğalgaz rezervlerinin yüzde 8'ini barındırıyor.