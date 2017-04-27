Fransız Ekibi Lyon, Trabzonspor'a Yusuf Yazıcı İçin Teklif Yaptı

Bordo-Mavililer'in yeni prensi Yusuf Yazıcı için daha sezon bitmeden Trabzonspor'un kapısı çalındı. Pek çok Avrupa kulübünün yakından takip ettiği 20 yaşındaki yıldıza ilk resmi teklifi Olympique Lyon'un yaptığı ortaya çıktı.

"sezon sonu görüşelİm"

UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'la eşleşen Fransız ekibi yetkililerinin, rakibi analiz etmek için 8 Nisan'da Akyazı'da oynanan 4-3'lük maçı izlerken, Yusuf Yazıcı'ya hayran kaldıkları öğrenildi. Sonrasında Trabzonspor'un 3-0 kazandığı Antalyaspor mücadelesini de takip eden Lyon'un profesyonelleri, zaman kaybetmeden Bordo-Mavili kulübe teklifini iletti. Trabzonspor Yönetimi ise 20 yaşındaki başarılı orta saha oyuncusu için ısrarcı olan Olympique Lyon'a sezon sonunu işaret etti.

"satmaktan yana değİlİz"

Ligde ve kupada çıktığı 16 maçta 5 gol atıp, 10 asist yapan 1997 doğumlu Yusuf Yazıcı'yı astronomik bir öneri gelmediği sürece satmayı düşünmediklerini söyleyen Bordo- Mavili idarecilerin, "Sezon devam ediyor. Takım olarak hedeflerimiz var. Transfer gibi konular sezon sonunda görüşülür. Ancak kadromuzdaki hiçbir oyuncuyu satmaktan yana değiliz" cevabını verdikleri öğrenildi.