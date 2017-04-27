Fransız Defarges hakkında suç duyurusu



MANİSA - Manisa Barosuna kayıtlu Avukat Canadar Arslan, Fransız Siyaset Bilimci Filippe Moreau Defarges hakkında "Cumhurbaşkanını Suikaste Azmettirme" iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Fransız Siyaset Bilimci Filippe Moreau Defarges'in geçtiğimiz günlerde BFM Businees'in yayınladığı 'Dünyada 7 Gün' adlı televizyon programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında söylediği, "Erdoğan yetkilerinin arttırılmasını isteyerek topu taca atmayı seçti. Bu onu sadece felakete sürükler. Gördüğümüz kadarıyla hukuki yollar kapandı. Türklerin yaptığı başvurular kayda değer ama hiç bir yere gitmeyecek. Çünkü Erdoğan tüm yolları kilitleyecek. Onun için ya iç savaş ya da söylemesi zor bir hipotez Erdoğan'ın öldürülmesidir. Böyle bir ortamda suikastı unutmayın" sözlerine tepkiler sürüyor. Söylemlerinden sonra özür dileyen Defarges hakkında Manisa'da Manisa Barosuna kayıtlı Avukat Canadar Arslan, "Cumhurbaşkanını Suikaste Azmettirme" iddiasıyla Manisa Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Avukat Arslan AK Parti Manisa İl Başkan Yardımcısı Şemsettin Şahin ve AK Partili il yöneticileri eşlik etti.

Yaptığı suç duyurusuyla ilgili konuşan Avukat Arslan, "Bu kişinin Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilinde bulunması halinde bir Cumhuriyet Başsavcılığının suç durumuyla ilgili yakalanması, gözaltına alınması, bu düşünceleri ne olarak ifade ettiği, belli terör örgütlerine hedef gösterdiği ya da bazı ülkelerin derin devlet yapılanmalarına, gizli ajanlarına mesaj mı verdiği, kendi ülkesinde tanınmış, bilinmiş bir siyaset bilimci olarak belli bir kitlesinin var olduğunu biliyoruz. Onlara isim verip hedef mi gösterdiğini açıklanmasını, huzurda bulunmasını sağlamak amacıyla suç duyurusunda bulunduk. Hiç kimsenin bırakın Cumhurbaşkanımıza, bir kimseyi öldürmeye teşebbüs etmesi, azmettirmesi kabul edilemez. Hele legal yollarla seçilmiş bir Cumhurbaşkanını başka bir ülke vatandaşının televizyonlara çıkıp dünyanın takip edebileceği bir kişinin böyle açıklamalarda bulunması doğru değildir" dedi.

Avukat Arslan destek veren AK Parti Manisa İl Başkan Yardımcısı Şemsettin Şahin ise, "Biz de AK Parti il yönetimi adına arkadaşlarımızla birlikte buradayız. Özellikle demokrasiyi içselleştirdiğini ifade eden Avrupalı bu tür zihniyetlere karşı, köhnemiş haçlı zihniyetin devamıdır. Bu tür zihniyetlere karşı bu söylemlere karşı, bu söylemler eylemlere dönüşmeden mücadelemizi hukuk yoluyla göstereceğiz. Bunlar tarihinden utanmayan sömürgeci zihniyetlerden ibarettir" diye konuştu.

Öte yandan Fransız Siyaset Bilimci Filippe Moreau Defarges hakkında AK Parti Manisa eski İl Başkanı Dursun Ali Yıldız ile AK Partili avukat Ahmet Sofuoğlu da suç duyurusunda bulundu.

(AY-