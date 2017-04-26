Fransız Defarges'e Samsun'dan Suç Duyurusu
Fıkri-Asım Fikir ve Düşünce Derneği Samsun İl Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında skandal açıklamalarda bulunan Philippe Moreau Defarges için savcılığa suç duyurusunda bulundu.
Fıkri-Asım Fikir ve Düşünce Derneği Samsun İl Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında skandal açıklamalarda bulunan Philippe Moreau Defarges için savcılığa suç duyurusunda bulundu.
Fıkri-Asım Fikir ve Düşünce Derneği Samsun İl Başkanlığı üyeleri Samsun Adliyesine gelerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında olumsuz açıklamalarda bulunan siyaset bilimci Philippe Moreau Defarges için savcılığa dilekçe verdi.
Adliye çıkışında basın açıklamasında bulunan Fıkri-Asım Fikir ve Düşünce Derneği Samsun İl Başkanı Ali Öztürk, "Bugün burada Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan beyefendi hakkında, hadsizce, ahlaksızca, kan dondurucu açıklamalarda bulunan, Fransa uluslararası sözde siyaset bilimi uzmanı Philippe Moreau Defarges'i kınamak üzere toplanmış bulunmaktayız. Biraz önce Samsun Cumhuriyet Başsavcılığımıza iletmiş olduğumuz suç duyurumuzda da belirttiğimiz gibi Batı'da psikiyatrik bir rahatsızlığa dönüşen Erdoğan düşmanlığının geldiği son nokta kan dondurucudur. Bilim adamı ve entelektüel bir aydın kılığına bürünen vahşi, kan sevici, terör destekçisi Defarges'in alçakça ve haince yaptığı açıklamalardan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve Fıkri-Asım Fikir ve Düşünce Derneği hareketi olarak rahatsızlık duyduğumuzu belirtiyor, bu konuda tüm yargı organlarını göreve davet ediyoruz. 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısına uyarak meydanlara akın akın ölmek için inen bu halk, bizzat kendi eli ile seçtiği meşru Cumhurbaşkanını savunmak için hiçbir fedakarlıktan çekinmeyecektir. Bugün dahi Avrupa, Asya, Orta Doğu ve tüm İslam aleminde mazlumların duası, zalimlerin korkulu rüyası haline gelen; devletimizin en tepesindeki çelikten iradenin sahibi yiğit liderimizin yanında dik duruşumuzu sonuna kadar göstereceğiz. Fıkri-Asım Fikir ve Düşünce Derneği olarak devletimizin tüm kurumlarının yanında olduğumuzu bir kez daha buradan belirtmek istiyoruz" dedi. - SAMSUN