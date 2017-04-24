Fransız Cumhurbaşkanı Adaylarının Farklı ve Benzer Yönleri
Fransa'da Cumhurbaşkanlığı seçiminde Emmanuel Macron ve Marine Le Pen'in ikinci tura çıkışı 2002 yılında UMP Adayı Jacques Chirac ve Marine Le Pen'in babası FN adayı Jean Marie Le Pen'in ikinci tura çıkışını hatırlattı.
Fransa'da Cumhurbaşkanlığı seçiminde Emmanuel Macron ve Marine Le Pen'in ikinci tura çıkışı 2002 yılında UMP Adayı Jacques Chirac ve Marine Le Pen'in babası FN adayı Jean Marie Le Pen'in ikinci tura çıkışını hatırlattı. Fransa'da Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda seçilen "Yürüyüş" Hareketinin lideri Emmanuel Macron ve aşırı sağ parti Milli Cephe (FN) Adayı Marine Le Pen Fransa'da tarihi bir tekrar yaşatacak. İlk turun gecesinde başlayan "Le Pen'e karşı birlik" mesajları 2002 yılında Cumhuriyetçilerin (LR) o dönemki ismiyle UMP Adayı Jacques Chirac ve Marine Le Pen'in babası FN adayı Jean Marie Le Pen'in ikinci tura çıkışını hatırlattı. Chirac ve "baba" Le Pen'in karşı karşıya kalması Fransa'da aşırı sağın ikinci tura çıkması şok yaratmış ve tüm Fransa'yı Chirac adaylığı altında toplamıştı. O dönemde FN seçmenleri bunu gizleyip utanç duyarken bugün FN afişlerini gururla taşıyan genç ve yaşlı Le Pen destekçileriyle karşı karşıyayız. Chirac'da görüldüğü gibi bu seçim de Fransa'nın, Macron'un adaylığı altında toplanacağı görülüyor. Birçok önemli siyasi sima şimdiden Macron oyu kullanacağını ifade etmişken Le Pen cephesinde seçimler kazanılabilir bir "Challenge" olarak görülüyor.
MACRON VE LE PEN KİM?
39 yaşında olan Macron, Sosyalist Hükümetin Ekonomi Bakanlığını yürüttü. Eski Maliye sorumlusu olan Macron'un lise döneminde edebiyat öğretmeni olan Brigitte Trogneux ile sevgili olduğu, ardından 2007 yılında evlendiği biliniyor. Nörolog doktor babadan ve yine doktor bir anneden olan Macron, bugüne kadar hiçbir seçimde yer almamıştı.
49 yaşındaki Marine Le Pen ise, eski bir Avukat. Irkçı söylemleri ile bilinen ve Milli Cephe'nin (FN) eski lideri olan Jean Marie Le Pen'in ve Irkçı liderden ayrıldıktan sonra skandal fotoğraf pozları ile gündem olan manken Pierette Lalanne'ın kızı olan Marine Le Pen babasının siyasi hayatı boyunda her daim yanında bulundu. Siyaseti babasıyla öğrenen ve yerini alan Marine Le Pen babasıyla kırılma yaşayıp fazla aşırı sağ söylemleri yüzünden kendisini partiden ihraç etmişti. FN partisinin imajını baştan aşağıya yenileyen ve dinamikleştiren Marine Le Pen daha önce birçok seçimde yer alsa da Milletvekilliği dışında Macron'un aksine daha önce Bakanlık görevi yapmadı.
MACRON VE LE PEN'İN NEREDEYSE KARŞIT PROGRAMLARI:
İki adayın da Fransa ve dünya politikaları büyük farklılıklar gösteriyor. Macron Euro-liberal bir ekonomi anlayışına sahipken Le Pen daha milliyetçi ve korumacı bir politika gözetiyor. Milli Cephe (FN) adayı Le Pen, Euro bölgesinden çıkış ve yerli malına sahip çıkmayı önceliği haline getirdi. AB'den de çıkış için referandum teklif eden Le Pen'e göre, böylece AB'ye Fransa'nın yaptığı maddi katkı Fransa'da kalacak. Ayrıca yabancı işçilere ayrı uygulamalar öngören aşırı sağcı aday, mültecilere sağlık yardımını ve her türlü masrafı keseceğini belirtti.
Macron sağ, sol veya merkez ayrımı olmaksızın herkese hitap edecek bir siyaset yürütmeyi ve büyük yeniliklerle ekonomiyi canlandırmayı planlarken, Le Pen tüm değişimleri önce "soydan" Fransız olanların iyiliği için öngörüyor.
Çevrecilik konusunda ise Macron, sosyalist geçmişi gereği biraz daha hassas ve ilgili bir politika gözetiyor. İki aday arasındaki bir diğer önemli fark ise Le Pen'in Rusya ile yakınlığı ve Fransa- Rusya için öngördüğü işbirliği. Macron Cumhurbaşkanları arasından Rusya'ya karşı olan nadir adaylardan biriydi. Macron için Rusya ile AB anlaşabilir fakat Ukrayna'da ateşkes için Minsk Anlaşmasına uymamasının cezalandırılmasından yana.
MACRON'UN BÜYÜK FARK İLE YENMESİ BEKLENİYOR
Pazar akşamı gerçekleştirilen iki ayrı anket, ikinci turda Emmanuel Macron'un büyük fark ile kazanacağını gösteriyor. İpsos Sopra Steria'nın Ceripof ile yaptığı anketler Macron'un yüzde 62 oy ile yüzde 38'e karşı Marine Le Pen'i büyük farkla yenmesi bekleniyor.
(Özlem Kaplan / İHA)