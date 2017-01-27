Fransız Bistro Mutfağı-Iv

Kaliteli malzemelerle, heyecan verici lezzet kombinasyonları oluşturarak, Fransız mutfağının klasiklerini keşfetmeye hazır olun.Ödüllü Master şeflerimiz ile birlikte, temel Fransız mutfağı pişirme teknikleri ve malzemeler arası lezzet dengesi oluşturmayı öğreneceksiniz.

Fransız Bistro Mutfağı-Iv

Kaliteli malzemelerle, heyecan verici lezzet kombinasyonları oluşturarak, Fransız mutfağının klasiklerini keşfetmeye hazır olun.

Ödüllü Master şeflerimiz ile birlikte, temel Fransız mutfağı pişirme teknikleri ve malzemeler arası lezzet dengesi oluşturmayı öğreneceksiniz.

Ders içerikleri:

Œuf cocotte, asperges et morilles - "Cocotte" içerisinde pişirilmiş yumurta, yeşil kuşkonmaz ve morel mantarı kreması

Canard aux navets - Rosto ördek, glaze edilmiş beyaz şalgamla

Souffle Cointreau - Cointreau'lu Sufle

Bu kursu tamamlayan katılımcılar aşağıdaki mutfak tekniklerini görmüş olacaklardır;

Temel mutfak kesim teknikleri

Poşeleme tekniği

Fırında yumurta pişirme tekniği

Yavaş pişirme tekniği

Sıcak sufle yapım tekniği

Ücrete dahil hizmetler: Günlük 6 saatlik uygulamalı atölye çalışmasında (30 dk. ara ile birlikte), hazırlayacağınız tariflerde kullanılan tüm malzemeler, tariflerin yer aldığı broşür, tarafımızdan sağlanacaktır. Kursu tamamladığınızda, ders boyunca hazırladığınız tüm lezzetleri yanınızda götürüp, sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Kursa katılım için hiç bir tecrübe veya yemek pişirme bilgisi gerekmemektedir. Kurs sonunda katılımcılarımıza Le Cordon Bleu Workshop sertifikası verilecektir.

Kurslarımız maksimum 16 kişiliktir.

Süre: 1 gün

28 Ocak Cumartesi 10: 30 – 17: 00

Kaynak: Etkinlik.io

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