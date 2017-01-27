Fransız Bistro Mutfağı-Iv

Kaliteli malzemelerle, heyecan verici lezzet kombinasyonları oluşturarak, Fransız mutfağının klasiklerini keşfetmeye hazır olun.



Ödüllü Master şeflerimiz ile birlikte, temel Fransız mutfağı pişirme teknikleri ve malzemeler arası lezzet dengesi oluşturmayı öğreneceksiniz.



Ders içerikleri:



Œuf cocotte, asperges et morilles - "Cocotte" içerisinde pişirilmiş yumurta, yeşil kuşkonmaz ve morel mantarı kreması



Canard aux navets - Rosto ördek, glaze edilmiş beyaz şalgamla



Souffle Cointreau - Cointreau'lu Sufle



Bu kursu tamamlayan katılımcılar aşağıdaki mutfak tekniklerini görmüş olacaklardır;



Temel mutfak kesim teknikleri



Poşeleme tekniği



Fırında yumurta pişirme tekniği



Yavaş pişirme tekniği



Sıcak sufle yapım tekniği



Ücrete dahil hizmetler: Günlük 6 saatlik uygulamalı atölye çalışmasında (30 dk. ara ile birlikte), hazırlayacağınız tariflerde kullanılan tüm malzemeler, tariflerin yer aldığı broşür, tarafımızdan sağlanacaktır. Kursu tamamladığınızda, ders boyunca hazırladığınız tüm lezzetleri yanınızda götürüp, sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Kursa katılım için hiç bir tecrübe veya yemek pişirme bilgisi gerekmemektedir. Kurs sonunda katılımcılarımıza Le Cordon Bleu Workshop sertifikası verilecektir.



Kurslarımız maksimum 16 kişiliktir.



Süre: 1 gün



28 Ocak Cumartesi 10: 30 – 17: 00