Fransız Bistro Mutfağı-Iı

Kaliteli malzemelerle, heyecan verici lezzet kombinasyonları oluşturarak, Fransız mutfağının klasiklerini keşfetmeye hazır olun.



Ödüllü Master şeflerimiz ile birlikte, temel Fransız mutfağı pişirme teknikleri ve malzemeler arası lezzet dengesi oluşturmayı öğreneceksiniz.



Hazırlık aşamaları ile birlikte kursta yapılacaklar;



Petits maquereaux au vin blanc- Beyaz şarapta poşelenmiş uskumru



Bar au beurre de noisette- Tereyağında lahanalı levrek



Creme Brule - Krem Brule



Bu kursu tamamlayan katılımcılar aşağıdaki mutfak tekniklerini görmüş olacaklardır;



Temel mutfak kesim teknikleri



Temel balık kesim teknikleri



Karamelizasyon tekniği



Poşeleme tekniği



Ücrete dahil hizmetler:



Günlük 6 saatlik uygulamalı atölye çalışmasında (30 dk. ara ile birlikte), hazırlayacağınız tariflerde kullanılan tüm malzemeler, tariflerin yer aldığı broşür, tarafımızdan sağlanacaktır. Kursu tamamladığınızda, ders boyunca hazırladığınız tüm lezzetleri yanınızda götürüp, sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Kursa katılım için hiç bir tecrübe veya yemek pişirme bilgisi gerekmemektedir. Kurs sonunda katılımcılarımıza Le Cordon Bleu Workshop sertifikası verilecektir.



Kurslarımız maksimum 16 kişiliktir.



Süre: 1 gün



14 Ocak Cumartesi 10: 30 – 17: 00