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Fransız Bistro Mutfağı-I

Fransız Bistro Mutfağı-I

Kaliteli malzemelerle, heyecan verici lezzet kombinasyonları oluşturarak, Fransız mutfağının klasiklerini keşfetmeye hazır olun.Ödüllü Fransız şeflerimiz ile birlikte, temel Fransız mutfağı pişirme teknikleri ve malzemeler arası lezzet dengesi oluşturmayı öğreneceksiniz.

Fransız Bistro Mutfağı-I

Kaliteli malzemelerle, heyecan verici lezzet kombinasyonları oluşturarak, Fransız mutfağının klasiklerini keşfetmeye hazır olun.

Ödüllü Fransız şeflerimiz ile birlikte, temel Fransız mutfağı pişirme teknikleri ve malzemeler arası lezzet dengesi oluşturmayı öğreneceksiniz.

Hazırlık aşamaları ile birlikte kursta yapılacaklar;

Quiche Provançal- Provansal Kiş

Poulet au vinaigre- Sirkede tavuk Les œufs a la neige- Yüzen ada tatlısı

Bu kursu tamamlayan katılımcılar aşağıdaki mutfak tekniklerini görmüş olacaklardır;

Kiş hamuru yapım tekniği

Fransız mereng yapım tekniği

Temel kesim teknikleri

Tavuk parçalama tekniği

İngiliz kreması yapım tekniği 

Benmari ile pişirme tekniği

Ücrete dahil hizmetler:

Günlük 6 saatlik uygulamalı atölye çalışmasında (30 dk. ara ile birlikte), hazırlayacağınız tariflerde kullanılan tüm malzemeler, tariflerin yer aldığı broşür, tarafımızdan sağlanacaktır. Kursu tamamladığınızda, ders boyunca hazırladığınız tüm lezzetleri yanınızda götürüp, sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Kursa katılım için hiç bir tecrübe veya yemek pişirme bilgisi 

gerekmemektedir. Kurs sonunda katılımcılarımıza Le Cordon Bleu Workshop sertifikası verilecektir.

Kurslarımız maksimum 16 kişiliktir.

Süre: 1 gün

7 Ocak, Cumartesi 10: 30 – 17: 00

Kaynak: Etkinlik.io

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