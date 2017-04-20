Fransız Başkan Adayı Aynı Anda Yedi Yerde Birden Konuştu

Daha önce zaman zaman hayatını kaybeden efsane müzisyenlerin hologramla sahnelere döndüğünü görmüştük. Fakat şimdilerde, yaşamakta olan politikacılar hologramları farklı sebeplerle tercih etmeye başladı. Fransa'nın seçim sürecinde çok sayıda seçmene ulaşmak isteyen aday, oy verenlere hologramını gösteriyor.



Fransa'daki ülke çapında 23 Nisan'daki başkanlık seçimlerinde aday olan Jean- Luc Melenchon, ülkenin farklı yerlerinde eş zamanlı bir şekilde altı hologram kullanarak katılımcıların karşısına çıktı.



Melenchon, aynı zamanda sosyal medyayı çok iyi bir şekilde kullanmasıyla da biliniyor. Önceki anket sonuçlarında rakibi Emmanuel Macron'dan dört puan geride olan Melenchon, toplamda 35 bin kadar insana ulaşarak büyük bir kitleyi etkilemeyi başardı.



Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da kullanmıştı



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da başbakanlık yaptığı dönemde, İzmir Büyükşehir belediyesi başkan adayı Binali Yıldırım'ın düzenlediği İzmir konferansında hologram olarak belirerek izleyenleri şaşırtmıştı.