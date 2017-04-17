Fransız Basınından Çirkin Referandum Algısı

Referandum kampanyası boyunca olduğu gibi oy sayımı boyunca da Fransız basını algı operasyonuna devam etti.



Le Monde'un internet sitesinde dakika dakika referandum gelişmelerinin aktarıldığı sayfada soru-cevap kutucuğu ile takipçilere interaktif katılım imkanı sunuldu.



İlk sonuçların çıkması ve takipçilerin sormasıyla Le Monde editörleri "sayılara temkinli yaklaşmalı" cevabını verip sonuçları gecikmeli aktardı.



Gece boyunda 'hayır'cıların röportajlarını yayınlayan haber sitesi, sandıkta baskı olduğunu yazıp seçimlerin şaibeli olduğu algısını oluşturdu.



Gazeteciler 'evet' oylarının eğitimsiz, cahil, kırsal kesimden gelen muhafazakar insanlar, 'Hayır'ın ise kültürlü ve büyük şehirlerde yaşayan insanlar tarafından verildiğini ifade etti.



Avrupa'daki Türklerin neden 'evet' dediğini soran takipçilere Avrupa'daki Türklerin Anadolunun fakir kırsal bölgelerinden göç eden muhafazakar insanlar olduğunu bildirdiler.



Hayır kampanyasının yapılamadığını ve oylar arasında çok az farktan dolayı ne kadar meşru sayılabileceğini tartışan gazeteciler, Türkiye'de bulunan muhabirlerinden düzenli olarak baskı gördüğünü ve seçime şaibe karıştığını ifade eden hayırcıların röportajlarını yayınladı.



"Türkiye'de artık Yasama-Yürütme-Yargı Erdoğan'ın tekelinde" diyen gazeteciler hiçbir demokraside böyle bir sistem yok açıklamasını yaptı.



Öte yandan Türkiye'nin güneydoğusuna "kürdistan" dedikleri de gözlerden kaçmadı. - PARİS