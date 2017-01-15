Fransız Basını, Sabri Sarıoğlu'na Dikkat Çekti

Spor Toto Süper Lig 17. haftasında deplasmanda Atiker Konyaspor'u 1-0 mağlup eden Galatasaray'da, 51. dakikada takımına 3 puanı getiren golü kaydeden Sabri Sarıoğlu performansıyla günün adamı olurken, Avrupa basınında da manşetlere taşındı.

Sabri Sarıoğlu'nun Atiker Konyaspor deplasmanında özellikle ikinci yarıda ortaya koyduğu performans büyük beğeni kazanıken, tecrübeli futbolcu 52. dakikada takımına 3 puanı getiren golü kaydetti.

GALATASARAY'A İLAÇ OLDU

Öte yandan Galatasaray'ın, Atiker Konyaspor galibiyeti ve Sabri'nin golü Fransa'nın ünlü gazetesi L'Equipe'te de yer aldı. Söz konusu haberde Galatasaray'ın tek golle kazandığı yazılırken, Sabri'nin attığı golün Galatasaray'a şampiyonluk yolunda ilaç olduğu ifadelerine yer verildi.

SABRİ'NİN KONYASPOR MAÇI PERFORMANSI

Atiker Konyaspor - Galatasaray maçında sergilediği performansla yıldızlaşan Sabri Sarıoğlu gecenin adamı oldu. 49 kez topla buluşan Sabri, bu maçta kanatta oynarken biri isbaetli 5 orta kesti. Rakip kaleye 5 de şut çeken Sabri bunların 4'ünde isabet sağlarken birinde de golü buldu.

Galatasaray'da rakip kaleyi en çok zorlayan isim olan Sabri 2 de kilit pas attı. Bir kez adam geçen Sabri, bir kez de top kesti. Sabri hücumda etkili bir performans ortaya koyarken savunmada ise fazla sorumluluk almadı.

(Haber7)