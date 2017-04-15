Fransız Bakanların İmajı İçin 1 Milyon Avro Harcandı

Fransa'da iktidardaki Sosyalist Parti'nin eski başbakanları Jean-Marc Ayrault ve Manuel Valls'in kamuoyundaki imajlarının araştırılması için bir milyon avrodan fazla para harcandığı açıklandı.



Fransız basınındaki haberlere göre, Başbakanlıkta, başbakanların imajının analiz edilmesi için bir ekip görevlendirildi.



Başbakanın imajından sorumlu olan bu birimin yaptırdığı kamuoyu yoklamalarına yıllık ortalama 240 bin avro ödendiği ve bu rakamın Sosyalist Parti iktidarı döneminde bir milyon avroyu aştığı öne sürüldü.



Ödemelerin, Hükümet Bilgi Servisi bütçesi içerisinden yapıldığı, bu bütçe kapsamında 2012'den beri yapılan kamuoyu araştırmalarının yüzde 16,7'sinin başbakanın imajına dönük olduğu bildirildi.



Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande'ın kamuoyu imajına yönelik araştırmalara yapılan harcamalar konusunda herhangi bir bilgi ise henüz kamuoyuna yansımadı.