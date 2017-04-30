Fransız Avukatlar Le Pen'e Karşı Birleşti

Fransız avukatlar cumhurbaşkanı adayı aşırı sağcı Marine Le Pen'e oy verilmemesi için çağrıda bulundu.



İlk olarak Paris'te çalışan birkaç avukatın başlattığı kampanyayla imzaya açılan bildiride, Le Pen'in iktidara gelmesi halinde "hukuk düzeninin sona ereceği" ifade edildi.



Fransa Cumhuriyetinin adalet, eşitlik, dayanışma, güvenlik, çoğulculuk, inançlara saygı gibi kavramlar üzerine kurulu olduğu belirtilen bildiride, bu değerlerin ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve otoriterlikle değiştirilmeye çalışıldığı kaydedildi.



Geçtiğimiz cuma günü sosyal ağlar vasıtasıyla dağıtılmaya başlanan bildiriye binden fazla Fransız avukat imza attı.



Fransa'da 23 Nisan'da düzenlenen ve 11 adayın yarıştığı cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda salt çoğunluk sağlanamamış, oyların yüzde 24,01'ini alan Yürüyüş Hareketi Lideri Emmanuel Macron ve yüzde 21,30'unu alan aşırı sağcı Marine Le Pen, ikinci turda yarışmaya hak kazanmıştı.?



Son kamuoyu yoklamalarında önde görünen Macron, merkez sağ ve merkez soldan ikinci tur için önemli oranda destek alırken, Le Pen'e verilen destek zayıf kalmıştı.



Marine Le Pen ve Emmanuel Macron arasında 7 Mayıs'ta yapılacak seçimin ikinci turunda en çok oyu alan aday, Fransa'nın yeni cumhurbaşkanı olacak.