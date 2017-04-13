Fransız Askerleri Musul Operasyonunda

Fransız Genelkurmayı DEAŞ hedeflerine yönelik operasyon yaptığını duyurdu. Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Fransız Genelkurmayı 4 DEAŞ hedefini imha ettiğini açıkladı. DEAŞ'e karşı Chammal operasyonu düzenleyen Fransa, Irak'ta Musul yakınında son bir hafta içinde 58 kara ve 27 hava saldırısı gerçekleştirdiğini son operasyonda ise 4 DEAŞ hedefinin imha edildiğini kaydetti. - PARİS