Fransız Askeri Paris'te Ateş Açtı

Bir Fransız askeri başkent Paris'teki Louvre Müzesi'ne bıçakla girmeye çalışan ve kendisine de saldıran kişiye ateş açtı.



Something is going down at The #Louvre 30 National Police vehicles with guns drawn pic.twitter.com/kpLTCtVdZN— VoiceB0xx (@voiceb0xx) 3 Şubat 2017



Aynı zamanda çanta taşıyan söz konusu kişinin askere bıçakla saldırdığı ve çevredeki askerlerin de 5 el ateş ederek karşılık verdiği bildirildi. Olayda şahsın ağır yaralandığı bildirildi.



Paris Emniyet Müdürü Michel Cadot, yapılan aramada, çantanın içinde herhangi bir patlayıcı bulunmadığı, askerin de hafif şekilde yaralandığını kaydetti. Bununla birlikte Cadot, saldırganın yalnız hareket ettiğine inanıldığını ancak şüpheli hareketleri yüzünden bir kişinin de gözaltına alındığını bildirdi.



Fransa İçişleri Bakanlığı Twitter hesabından yaptığı açıklamada 'kamu güvenliğine yönelik büyük bir olayın' yaşandığını duyurdu.



Evénement grave de #sécurité publique en cours à #Paris quartier du #Louvre, priorité à l'intervention des forces de sécurité et de secours pic.twitter.com/PxTLacJk7a— Ministère Intérieur (@Place_Beauvau) 3 Şubat 2017



Bölgede geniş güvenlik önlemlerinin alındığı bildirilirken, müze ve yakınındaki metro istasyonu olayın ardından boşaltıldı.



