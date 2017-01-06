Fransa Yüz Binlerce Kaz ve Ördeği İtlaf Etmeye Başladı





Fransa, ülkenin güneybatısında ortaya çıkan kuş gribinin yayılmanını önlemek için yüz binlerce kaz ve ördeği itlaf etmeye başladı.



Gers, Landes ve Hautes-Pyrenees bölgelerini de içine alan ülkenin güneybatısında şu ana kadar 89 kuş gribi vakasına rastlanıldı.



Bu bölgelerde yaklaşık 3 bin hayvan çiftliği bulunuyor. Fransa genelinde 2015 yılında toplam ördek sayısı 37 milyon oldu.



Üreticiler kuş gribinin yayılmasından endişeli.



Kaz Ciğeri Üreticileri Birliği Başkanı Philippe Baron:



"Bizden hiç bir kazanç elde etmeden işsiz kalmamız isteniyor. Bu hazmedilmesi zor bir durum. Kesinlikle bunu kabul edemeyiz."



Kuş gribinin etkili olduğu alan Fransa'nın ünlü kaz ciğeri üretiminin en yoğun olduğu bölge. H5N8 adlı bulaşıcı kuş gribi türü henüz insanlarda görülmüş değil.



Auteur: euronews-tr



Tags: binlerce Hastalık itlaf Sağlık ördeği başladı kaz Salgın Kuş gribi Fransa yüz etmeye Gepost: 05 januari 2017