Fransa'yı Kana Bulayan Saldırganın Adını Açıkladılar

Dün akşam Fransa saati ile 21.00 sıralarında uzun namlulu silahla yapılan saldırıyla ilgili İçişleri Bakanlığı açıklama yaptı. Fransa İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Pierre Henry Brandet, otomatik tüfeği bulunan saldırganın aracı ile Champs Elysee Bulvarında park halindeki polis minibüsünün yanına kadar geldiğini, daha sonra aracından inerek polis minibüsünü taradığını bildirdi.

Polislerin birini öldürüp ikisini yaraladıktan sonra koşarak uzaklaşmaya çalışan saldırgan, minibüsteki diğer polisler tarafından öldürüldü. Saldırganın polise ateş açma anı kamera tarafından görüntülendi.

İSMİNİ AÇIKLADILAR

Savcı Molins, polis tarafından tanınan saldırganın terörle mücadele soruşturması geçirdiği bilgisini de paylaştı. Terör örgütü DEAŞ'ın kendi haber ajansından açıklama yaparak üstlendiği saldırıyı yapan isim Yusuf El Balciki.

Saldırgana ait olduğu iddia edilen bu fotoğraf yayınlandı.

BFM kanalı ise polis tarafından ölü ele geçirilen saldırganın Fransa vatandaşı olduğunu, başkent yakınındaki Seine-Saint-Denis kasabasında doğduğu bilgisini verdi. Fransız televizyon kanalı, sabıkalı olduğu belirlenen saldırganın, istihbarat servisinin de takibinde olduğunu kaydetti.

SALDIRGAN DAHA ÖNCE DE POLİS YARALAMIŞ

Paris cumhuriyet savcısı François Molins basına yaptığı açıklamada, saldırganın 39 yaşında olduğunu söyledi. Fransız gizli servislerince "radikal islamcı" olduğu bilinen saldırgan 2001 senesinde çalıntı bir araç ile yol alırken kendisini kontrol etmek isteyen polis ekiplerinden kaçmış ve kovalamaca sonunda iki polisi silah ile ateş ederek yaraladıktan sonra getirildiği emniyet merkezinde bir polisin silahını almayı başararak kaçmaya çalışmış ve sonunda polis tarafından yaralanarak yakalanmıştı. Bu olaylardan sonra 15 yıl hapis cezası alan saldırganın yattığı hapisanede radikalleştiğini söyleyen Cumhuriyet savcısı Molins, saldırganın dünkü olayda yalnız hareket edip etmediğinin araştırıldığını belirtti.

Cumhurbaşkanı François Hollande, basına yaptığı açıklamada, ilk bilgilerin saldırın terör eylemi olduğuna işaret ettiğini söylemişti.

Fransızlar saldırı nedeniyle büyük panik yaşadı.

Counter Extremism Project adlı uluslararası organizasyon, DEAŞ'ın sosyal medya üzerinden de Fransa'ya saldırıya başladığını aktarıyor. Euronews'in haberine göre, terör örgütü Fransızları kendi ülkelerine karşı saldırıya çağıran yüzlerce video yayınladı.

PARİS SALDIRISINI DEAŞ ÜSTLENDİ

DEAŞ'ın propagandasını yapan Amaq yayın organı Paris Champs-Elysees'de gerçekleşen saldırıyı DEAŞ'ın üstlendiğini paylaştı.

Saldırıyı gerçekleştiren teröristin daha önce terör şüphesi ile fişlendiği öğrenildi. Teröristin 1977 doğumlu olduğu ve 16 yıl önce polislere yine saldırıda bulunduğu bildirildi. İçişleri Bakanlığı, polis tarafından saldırganın evine ve arabasına arama yapıldığını bildirdi. Araba araması sırasında bomba imha ekibi getirtildi. Öte yandan saldırının caddenin 104. numarasında gerçekleştiği ve 102. numarada bulunan Türkiye turizm ofisi ve Yunus Emre Enstitüsünün çok yakınında olduğu açıklandı. Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande'nin önümüzdeki günlerde yapacağı seyahatleri iptal ettiği duyuruldu.