Fransa'ya 3 Kaçağı Sokmak İsterken Yakalanan Araştırmacıya Beraat

PARİS (AA) – İtalya'da yol üzerinde kötü bir halde bulduğu Eritreli üç kadın kaçağı, arabasıyla Fransa'ya sokmak isterken yakalanan araştırmacı, çıkarıldığı mahkemece suçsuz bulundu.





18 Ekim'de İtalya'da yol üzerinden aldığı üç Eritreli kadını ülkeye sokmak isterken yakalanan Fransız Ulusal Bilim Araştırma Merkezi'nde görevli Pierre-Alain Mannoni (45) için yargılandığı mahkeme tarafından gerekçeli karar açıklandı.



Kararda Mannoni'nin "zor durumdaki kişilere insani amaçlı yardım ettiği" belirtilerek, bu kişinin cezai bir sorumluluğa tabi tutulamayacağı ifade edildi.



Savcılık makamı, temyiz mahkemesine gideceğini açıkladı.



Kasım ayında biten duruşmaların sonunda, savcılık Mannoni için 6 ay tecilli hapis cezası talep etmişti.



Aynı zamanda Nice Üniversitesinde de görevli olan Mannoni, 18 Ekim'de, İtalya'da yol üzerinden aldığı üç Eritreli kadını Fransa'ya sokmak isterken sınır kapısında yakalanmış ve adli denetim şartıyla serbest bırakılmıştı.



Mannoni, duruşmalar sırasında, yol üstünde yorgun ve bitkin halde bulduğu üç kadını yaşadığı Nice kentinde ağırlayıp, akrabalarının bulunduğu Marsilya'ya trenle göndermeyi planladığını söylemişti.