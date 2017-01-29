Fransa: Sosyalistler Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde Yarışacak Adayı Belirliyor





Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yarışacak Sosyalist Parti adayını belirlemek için yapılan ön seçimlerin ikinci turu için oy verme işlemi başladı.



Ön seçimlerin ilk turunda yüzde 36 oy alarak birinci çıkan eski Eğitim Bakanı Benoit Hamon ile ikinci sırada gelen eski Başbakan Manuel Valls yarışıyor.



İlk tur seçimlerine gösterilen ilginin az olması sebebiyle Sosyalistler ikinci tur seçimlerine katılımı yükseltmek için yoğun bir kampanya sürdürdü.



Seçimlerin favorisi görünen Benoit Hamon'a ilk turda üçüncü olan ve elenen Arnaud Montebourg da destek veriyor.



İlk turda yüzde 31 oy alan ve mevcut politikaların genel itibariyle devamından yana olan Manuel Valls şu ana kadar Sosyalistlerin ağır toplarının desteğini almış değil.



Kamuoyu yoklamalarına göre Sosyalistler 23 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri için tarihinin en düşük seviyelerinde.



François Hollande döneminde kamuoyu desteği eriyen Sosyalist Parti, anketlere göre parti içinden çıkan Emmanuel Macron'un da gerisinde bulunuyor.



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Tags: Sosyalist Parti Sosyalistler adayı Manuel Valls yarışacak Fransa: belirliyor seçimlerinde Fransa cumhurbaşkanlığı Gepost: 29 januari 2017