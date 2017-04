Fransa Sokakları Seçim Afişleriyle Donatıldı

Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimleri için geri sayım başladı. 23 Nisan Pazar günü birinci tur, 7 Mayıs Pazar günü ikinci tur seçimlerinde Fransa'nın yeni cumhurbaşkanı seçilecek.



Fransa sokakları seçim afişleriyle renklendi. Her yerde seçim heyecanı devam ederken Fransızların yüzde 30-35'inin hala kararsız olduğu ortaya çıktı. Kamuoyu anketleri şimdiden birinci turda radikal sağcı Marine Le Pen ve bağımsız aday Emmanuel Macron'u favori gösteriyor. Her iki favori adayın yüzde 25-28 oy kazanması tahmin ediliyor. İlk tur seçimlerinde her dört Fransız'dan birinin Marine Le Pen'e oy vereceği ama ikinci tur seçimlerinde Marine Le Pen'in şansı olmadığı ihtimali ağırlık kazanıyor.







