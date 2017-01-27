Fransa Şekerli İçeceklerde Yeniden Doldurmayı Yasaklıyor

– Fransa'da halka gıda servisi yapan restoran ve benzeri mekanlara, obezite ile mücadele kapsamında, şekerli içecekleri yeniden doldurma yasağı geldi.



Dünya Sağlık Örgütü (WHO) şekerli içeceklerin, obezite ve diyabete sebep olması sebebiyle, vergiye tabi tutulmasını öneriyor.



Şekerli içecek sebilleri, uzun zamandır restoran ve kafelerde kullanılıyor ancak önümüzdeki sene şekerli içecek vergisine tabi tutulacaklar. Fransa'da uygulanmaya başlayacak şekerli içecek vergisi, şekerli içeceklerin yanı sıra gazlı ve tatlandırıcı eklenmiş içecekleri de kapsayacak.



Fransa'da kilolu insan nüfusu AB ortalamasının altında olsa da, giderek yükselmekte. Geçtiğimiz kasım ayında yayınlanan bir sağlık bültenine göre, Fransa'da yaşayan 30 yaşın üzerindeki erkeklerin yüzde 57'si ya kilolu ya da obez olarak değerlendirilirken aynı yaş grubundaki kadınların yüzde 41'i kilolu ya da obez olarak tanımlanıyor. - İstanbul