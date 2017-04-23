Fransa, Seçmenleri Oy Kullanmaya 'Nusret' ile Çağırdı
Fransa İçişleri Bakanlığı, bugün gerçekleşen cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk tur oylaması için seçmenleri oy kullanmaya, 'Nusret'li paylaşımla çağırdı.
Fransa İçişleri Bakanlığı Twitter adresinden seçmenleri oy kullanmaya Nusret paylaşımı ile çağırdı.
NUSRET'İN FOTOĞRAFIYLA ÇAĞRIDA BULUNDULAR
Hareketiyle dünyaca ünlenen Nusret'in tuz dökme fotoğrafına zarf montajlayıp paylasan İçişleri Bakanlığı, "İşte o gün geldi! Oyunuzu kullanmak için bulunduğunuz şehre göre saat 19.00'a veya 20.00'ye kadar vaktiniz bulunuyor" paylaşımını yaptı.
"EVET OYUMU KULLANIYORUM"
Fotoğraf, #VoteChallenge ve #ElectionPresidentielle2017 hashtag'iyle paylaşıldı. Paylaşılan fotoğrafta ayrıca Nusret'in tişörtünün üzerinde Fransızca "Evet oyumu kullanıyorum" yazıldı.
İşte bakanlık tarafından yapılan o paylaşım;
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