Fransa Seçimlerinin En İddialı Adaylarını Tanıyalım

Fransa'da başkanlık seçimlerinin ilk tur oylaması bugün başlarken, eşi benzeri görülmemiş 11 başkan adayıyla bir hayli zorlu bir seçim Fransızları bekliyor gibi duruyor. Seçimlerin n çok desteklenen adaylarını sizler için derledik.



Emmanuel Macron





En genç adayların başında gelen 39 yaşındaki Macron, elite Sciences Po University ve National School of Administration'dan mezun olmuş. Hollande'ın başkanlık yaptığı sosyalist yönetiminde Ekonomi Bakanı olan Macron, ekonomik açıdan liberal ve ticaret odaklı olmasının yanında sosyal konularda da planlı olmasıyla dikkat çekiyor.



Anket tahminleri: %23



Marine Le Pen





Aşırı sağ görüşlü National Front'un kurucusu Jean-Marie Le Pen'in en genç kızı olan 48 yaşındaki Marine Le Pen, aile geleneklerini sürdürmeye devam ediyor. 2011 yılında partinin başına geçen Le Pen, Fransa sınırlarını kapatıp göçü durdurmak, ülkeyi Avrupa Birliği ve avro para biriminden çıkarmak, Fransız kökenli bireylere öncelikli iş imkanı sunmak istiyor.



Marine Le Pen ayrıca, Avrupa Birliği fonlarını istismar ettiği gerekçesiyle soruşturma altında bulunuyor.



Anket tahminleri: %23



Jean-Luc Melenchon





Eskiden Troçki'nin destekçilerinden biri olan 65 yaşındaki Melenchon, öğrencilik hayatını aktivistlik yaparak tamamladı. 2000-2002 yılları arasında ise Eğitim Bakanı olarak görev yaptı.



Fransa hakkındaki görüşlerinin en büyük destekçisi ise Komünist Parti. Anti kapitalist ve küreselleşme karşıtı programıyla haftalık çalışma saatlerini, emeklilik yaşını ve kazancı fazla olanların gelir vergisi oranlarını aşağıya çekmek ilk planları arasında yer alıyor.



Bunların yanında, Fransa'nın deniz aşırı anlaşmalarını yeniden yorumlamak ve Avrupa Birliği'yle masaya oturmak istiyor.



Anket tahminleri: %19.5



Francois Fillon





63 yaşındaki muhafazakar sağ görüşlü Fillon, Nicolas Sarkozy döneminde başbakanlık görevinde bulunmuştu.



Gelenekselci bir Katolik olan Francois Fillon, kamu sektörüne yönelik bir düzine reform üzerinde çalışacağını müjdeledi. Bunun yanı sıra vergi indirimi ve çalışma yasalarının tekrar düzenlenmesi de gündeminde.



Ocak ayında favori gösterilen Fillon, İngiliz eşi Penelope yüzünden "sahte iş" skandalıyla soruşturma altına alınmıştı.



Anket tahminleri: %19



Benoit Hamon





49 yaşındaki sosyalist aday Benoit Hamon, Hollande'ın hükümetinden fazla "sosyal demokrat" olduğu gerekçesiyle ayrılmıştı.



Hamon'un en önemli vaadi ise "basic income" (vatandaşlık maaşı). Sosyalist aday, Fransa'nın Yeşiller Partisi'nin desteğini de almış durumda.



Anket tahminleri: %8