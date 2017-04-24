Fransa Seçimlerinin Ardından Dolar 3.60 Liranın Altını Gördü (2)

Fransa'da dün düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turuna merkez aday Emmanuel Macron'un kalması üzerine euro karşısında sert düşen dolar, iç piyasada da 3.60 liranın altına geriledi.



Fransa'da, genç aday Macron'un ikinci tura kalmasının, yeni bir Avrupa Birliği'nden çıkma olayı yaşanma olasılığını zayıflatınca euro, başta dolar olmak üzere tüm para birimleri karşısında güç kazandı.



Dolar 3.5890 liraya kadar gerilerken, euro da 3.93 lirayı da aşarak 3.9327 liraya kadar yükseldi. Dolar daha sonra 3.58 - 3.60 lira aralığında, euro da 3.90 - 3.91 aralığında hareket etmeye başladı.



Dolardaki gerileme hisse senetlerini de olumlu etkiledi ve Borsa İstanbul Endeksi yüzde 0.92 artışla 93 bin 277 puana yükseldi. Buna karşılık altının gramı yüzde 0.98 düşüle 146.8 liraya, Cumhuriyet altını yüzde 1.69 düşüşle 987 liraya geriledi.



Fransa'daki seçimlerin ilk turunda, Yürüyüş Hareketi'nin lideri Emmanuel Macron ile aşırı sağcı Ulusal Cephe Partisi'nin lideri Marine Le Pen ikinci tura kaldı. Macron'un ikinci turda, seçimi almasına kesin gözüyle bakılıyor.



Piyasalara Fransız Öpücüğü



İş Yatırım'ın "Piyasalara Fransız Öpücüğü" başlıklı günlük bülteninde, "Reform yanlısı Emmanuel Macron'un aşırı sağcı Marin Le Pen'den daha çok oy alarak ikinci tura kaldığı Fransa seçimleri küresel risk iştahını besliyor" denildi ve şu değerlendirme yapıldı:



"ABD'de popülist ve militarist bir iktidarın yükseldiği bir konjonktürde Fransa'da sağduyunun galip gelmesi piyasalarda bahar havası estiriyor. Referandum sonrası euroda sert bir yükseliş yaşanırken DXY dolar endeksi 99.1 seviyesindeki desteğini test ediyor. Sabah ilk işlemlerde gelişmekte olan Avrupa paraları ve Meksika pesosu dolara karşı sert bir şekilde değer kazanıyor. İlk sıralarda olmasa da Türk lirası da yüzde 0.7 değer kazancıyla güçlü bir seyir izliyor. Doların küresel olarak değer kaybettiği, faizlerin düşük seyrettiği ve Avrupa kaynaklı risklerin azaldığı mevcut konjonktür Türkiye varlıklarını destekliyor." - İstanbul