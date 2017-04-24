Fransa Seçimlerinin Ardından Dolar 3.60 Liranın Altını Gördü

Fransa'da dün düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turuna merkez aday Emmanuel Macron'un kalması üzerine euro karşısında sert düşen dolar, iç piyasada da 3.60 liranın altına geriledi.



Fransa'da, genç aday Macron'un ikinci tura kalmasının, yeni bir Avrupa Birliği'nden çıkma olayı yaşanma olasılığını zayıflatınca euro, başta dolar olmak üzere tüm para birimleri karşısında güç kazandı.



Dolar 3.5980 liraya kadar gerilerken, euro da 3.93 lirayı da aşarak 3.9327 liraya kadar yükseldi. Dolar daha sonra 3.60 - 3.61 lira aralığına dönerken, euro da 3.61 - 3.62 aralığında hareket etmeye başladı.



Fransa'daki seçimlerin ilk turunda, Yürüyüş Hareketi'nin lideri Emmanuel Macron ile aşırı sağcı Ulusal Cephe Partisi'nin lideri Marine Le Pen ikinci tura kaldı. Macron'un ikinci turda, seçimi almasına kesin gözüyle bakılıyor. - İstanbul