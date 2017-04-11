Fransa Seçimleri İçin Risk Senaryoları Hazır!
Önde gelen finans kuruluşlarına göre Fransa'da aşırı sağın güçlü adayı Le Pen'in seçimleri kazanması halinde Avrupa borsalarında ve euroda çift haneli düşüş yaşanacak.
Önde gelen finans kuruluşlarına göre Fransa'da aşırı sağın güçlü adayı Le Pen'in seçimleri kazanması halinde Avrupa borsalarında ve euroda çift haneli düşüş yaşanacak. Fransız tahviline yüklü satış gelecek. Macron'un zaferi ise Avrupa'ya para akışını ciddi oranda artıracak.
Kaynak: Dunya.com
-
Konuşmasına müjdeyle başlayınca meydan coştu
-
Dev firmanın tonlarca makarnasına el koydular! Kaçakçılıkla suçlanıyor
-
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! Büyük gün geldi
-
Kendisini dava eden kadın vekile çok konuşulacak teklif
-
Mega proje için harekete geçildi! İşte lider firma
-
Araç sahiplerine kötü haber! Pompaya bir zam daha geldi
-
Asker pozundaki detay ortaya çıktı: Gömleğe dikkat!