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Fransa Seçimleri İçin Risk Senaryoları Hazır!
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Fransa Seçimleri İçin Risk Senaryoları Hazır!

Önde gelen finans kuruluşlarına göre Fransa'da aşırı sağın güçlü adayı Le Pen'in seçimleri kazanması halinde Avrupa borsalarında ve euroda çift haneli düşüş yaşanacak.

Fransa Seçimleri İçin Risk Senaryoları Hazır!

Önde gelen finans kuruluşlarına göre Fransa'da aşırı sağın güçlü adayı Le Pen'in seçimleri kazanması halinde Avrupa borsalarında ve euroda çift haneli düşüş yaşanacak. Fransız tahviline yüklü satış gelecek. Macron'un zaferi ise Avrupa'ya para akışını ciddi oranda artıracak.

Kaynak: Dunya.com

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