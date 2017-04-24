Fransa Seçimleri, Haftanın Gelişmeleri

Fransa'da Le Pen ve Macron ikinci turda yarışacak. Aşırı sağcı Ulusal Cephe Partisi'nin lideri Marine Le Pen de yüzde 21,7'lik oy oranıyla ikinci oldu.

USDTRY kurunda 3,50'li seviyelerin altına doğru seyir, hükümetin ekonomik reformları halletmeye başlaması ve yatırımcı algısının da ekonomik reformlara kayması durumunda olur. Bunun haricinde, mevcut durumda politik belirsizlik biraz daha uzun bir zamana yayılacak gibi görünüyor. Bu durumda da TRY'nin diğer bazı EM para birimlerinden daha iyi bir konumda olması, USDTRY shortlamak için yeterli olmayabilir. Biz kur seviyelerinin daha yukarılara doğru uzun zamanda gideceğini düşünüyoruz.

