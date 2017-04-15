Fransa Seçiminde "İslamcılara Yumuşak Davranma" Polemiği

Fransa'da cumhurbaşkanı seçiminin önemli adaylarından aşrı sağcı Ulusal Cephe Partisi Lideri Marine Le Pen, en yakın rakibi politik merkezdeki "Yürüyüş" hareketinin Lideri Emmanuel Macron'un "İslamcılara yumuşak davrandığını" söyledi.



Perpignan'da partisinin organize ettiği bir etkinlikte konuşan Le Pen, Macron'un kampanyasında görev yapan Muhammed Saou'nun Facebook sayfasında daha önce yaptığı paylaşımlarda, Ocak 2015'te saldırıya uğrayan ve yazarlarından bazılarını o saldırıda kaybeden Charlie Hebdo dergisini eleştirmesini gündeme getirdi.



Macron'un "İslamcılara yumuşak davrandığını" iddia eden Le Pen, "Macron'la birlikte 'yürüyüşte' olan İslamcılık olacak." dedi.



Macron, Saou'yu aşırı sağcıların "radikal" olarak itham etmeleri üzerine, Saou'yu kovmayacağını ancak partide konu hakkında inceleme yapılacağını bildirmişti.



Fransa'da 23 Nisan'da yapılacak ve 11 adayın yarışacağı cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda salt çoğunluğu geçen olmazsa, ikinci tur, en çok oyu alan iki aday arasında 7 Mayıs'ta gerçekleşecek.



Kamuoyu yoklamalarında, Macron ile Le Pen, ikinci tura kalması muhtemel adaylar olarak öne çıkıyor. Onları Cumhuriyetçiler Partisi'nin adayı François Fillon ve aşırı solun adayı Jean-Luc Melenchon izliyor.