Fransa Seçime Gidiyor

66 milyon nüfuslu Fransa'da 43 milyon kayıtlı seçmen mevcut. 23 Nisan tarihinde Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turu için sandığa gidecek olan halk, gelecek 5 yıl için ülke siyasetini dış politikada temsil edecek kişiyi belirleyecek.