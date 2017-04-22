Fransa Seçime Gidiyor
66 milyon nüfuslu Fransa'da 43 milyon kayıtlı seçmen mevcut. 23 Nisan tarihinde Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turu için sandığa gidecek olan halk, gelecek 5 yıl için ülke siyasetini dış politikada temsil edecek kişiyi belirleyecek.
66 milyon nüfuslu Fransa'da 43 milyon kayıtlı seçmen mevcut. 23 Nisan tarihinde Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turu için sandığa gidecek olan halk, gelecek 5 yıl için ülke siyasetini dış politikada temsil edecek kişiyi belirleyecek.
Kaynak: Dunya.com
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