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Fransa Seçime Gidiyor
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Fransa Seçime Gidiyor

66 milyon nüfuslu Fransa'da 43 milyon kayıtlı seçmen mevcut. 23 Nisan tarihinde Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turu için sandığa gidecek olan halk, gelecek 5 yıl için ülke siyasetini dış politikada temsil edecek kişiyi belirleyecek.

Fransa Seçime Gidiyor

66 milyon nüfuslu Fransa'da 43 milyon kayıtlı seçmen mevcut. 23 Nisan tarihinde Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turu için sandığa gidecek olan halk, gelecek 5 yıl için ülke siyasetini dış politikada temsil edecek kişiyi belirleyecek.

Kaynak: Dunya.com

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