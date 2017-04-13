Fransa Savunma Bakanı Le Drian, Tunus'ta

Fransa Savunma Bakanı Jean-Yves Le Drian, ülkesinin Libyalı taraflar arasında bir uzlaşıyı gerçekleştirmeye hazır olduğunu söyledi.



Le Drian, resmi ziyaret için geldiği Tunus'ta Cumhurbaşkanı El-Bacı Kaid es-Sibsi tarafından başkentteki Kartaca Sarayı'nda kabul edildi.



Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Tunus Savunma Bakanı Ferhat el-Harşani'nin de katıldığı ve basına kapalı gerçekleşen görüşmede, iki ülke arasındaki istihbarat paylaşımı, Tunus ordusunun eğitim faaliyetleri, teknik kapasitesinin artırılması gibi konularda iş birliğinin artırılması konuları ele alındı.



Görüşmede, Libya'daki sorunun çözümü için Tunus'un başlattığı girişimi desteklediklerini ifade eden Le Drian, "Fransa Libya'daki farklı taraflar arasında bir uzlaşı çözümünü sağlamaya hazırdır." dedi.



Libya'da 2011'deki devrimin ardından yaşanan siyasi istikrarsızlık ve çatışmalar sonucu biri Tobruk'ta Temsilciler Meclisi (TM), diğeri Trablus'ta Milli Genel Kongre (MGK) olmak üzere iki meclis ve rakip yönetim ortaya çıkmıştı.



Bu gelişmeler çerçevesinde 17 Aralık 2015'te Birleşmiş Milletlerin girişimleriyle Fas'ın Suheyrat kentinde varılan "Libya Siyasi Anlaşması"na göre Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) kuruldu ancak anlaşma tam olarak hayata geçirilemedi ve diğer yönetimler de varlıklarını sürdürdü.



Libya siyasetinde UMH Başkanlık Konseyi, Tobruk'a bağlı Temsilciler Meclisi ve Trablus merkezli Milli Genel Kongre arasında meşruiyet krizi devam ediyor.



Libya krizine çözüm amacıyla 19 Şubat'ta Tunus'ta Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtane Lamamra, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ve ev sahibi Tunus Dışişleri Bakanı Hamis el-Cihinavi bir araya gelmişti.



Tunus Cumhurbaşkanı Sibsi de bir gün sonra adı geçen bakanları Kartaca Sarayı'nda kabul etmişti.



Üç bakan, kabulün ardından Libya'da çözüme yönelik esasları içeren "Tunus Bildirisi" adlı deklarasyonu imzalamıştı.