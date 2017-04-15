Fransa, Şans Oyunu Euro Milyon'dan 83 Milyon Euro Kazanan Talihlisini Arıyor

Fransa'da şans oyunu Euro Millions'dan (Euro Milyon) 83 milyon Euro kazanan talihli henüz ortaya çıkmadı.



Le Parisienne gazetesinde yer alan habere göre, Euro Milyon adlı şans oyunu 22, 5, 31, 49, 21 sayıları ile 8 ve 2 yıldız rakam olan kupona çıkan 83 milyon Euro talihlisinin henüz ortaya çıkmadığını yazdı.



Gazetede yer alan haberde, talih oyunları kurumunun, kuponun oynandığı şehir ve gişeyi hiç bir zaman açıklamadığı için, belki talihli kişi 83 milyon Euro'nun kendisine çıktığından habersiz olduğunu yazıyor. Fransa'da şans oyunları kuruluşunun,talihlinin parasını almak için 60 gün süre belirlendiğine dikkat çekti. Gazete, İspanya, Portekiz ve İrlanda gibi ülkelerde ise bu sürenin 90 gün olduğunu belirtirken, Belçika ve İngiltere gibi ülkelerde bu sürenin 140 gün, Avustralya'da ise 3 yıl gibi bir süre tanındığını kaydetti. - PARİS