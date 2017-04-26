Fransa Rüzgarıyla Düşen Dolar Ppk Öncesi 3.58-3.59 Lira Aralığında

Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, piyasaların desteklediği Emmanuel Macron'un ilk turu kazanmasının ardından yükselen risk iştahıyla düşen dolar, Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun (PPK) bugün açıklayacağı faiz kararı öncesinde 3.58 - 3.59 lira aralığında hareket ediyor.



Banka ve aracı kurum analistleri arasında yapılan anketlerde, yüzde 8.0 düzeyindeki politika faizi ile yüzde 9.25 olan gecelik borç verme ve yüzde 7.25 olan gecelik borçlanma faizlerinde bir değişiklik beklenmiyor. Analistler, PPK'da yüzde 11.75 olan geç likidite penceresi faizinde ise 0.25 ile 0.75 puan arasında artış bekliyorlar.



Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin (AKPM) Türkiye'yi siyasi denetime alma kararının ardından, 3.6045 liraya kadar yükselen dolar dün kapanış saatlerinde yeniden 3.58 liraya döndükten sonra yeni günde 3.59 lira dolayında hareket ediyor. AKPM kararıyla 3.9305 liraya yükselen euro da dün akşam saatlerinde döndüğü 3.91 lira sınırından bu sabah 3.92 - 3.93 lira aralığına yükseldi. - İstanbul