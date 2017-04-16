Fransa Raşidin'deki Terör Saldırısını Kınadı

Fransa, Suriye'nin Raşidin şehrinde dün yapılan ve 112 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı kınadı.



Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Fransa, Suriye'nin Raşidin şehrinde dün aralarında pek çok çocuğun da bulunduğu onlarca sivilin hayatını kaybetmesine neden olan saldırıyı şiddetle kınamaktadır." ifadelerine yer verildi.



Sivillere yönelik saldırıların yapanlar kim olursa olsun "kabul edilemez" olduğu bildirilen açıklamada, "Bu adi suçların sorumluları hukuk karşısında hesap verecektir." değerlendirmesi yapıldı.



Açıklamada, Suriye'de savaş bölgelerinden tahliye edilen insanların korunması çağrısında da bulunuldu.



Dün saat 16.00 sularında rejim bölgesinden çıkan konvoyun Raşidin'de bekleyişi sırasında meydana gelen bombalı saldırıda siviller, rejim Kızılayı görevlileri ve konvoyu koruyan askeri muhaliflerden oluşan 112 kişi yaşamını yitirmişti.