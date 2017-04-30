Fransa'nın Yaklaşık Dörtte Birinde Kuvvetli Fırtına Uyarısı

Fransa'nın güneybatısındaki 22 bölgede kuvvetli fırtına beklentisi dolayısıyla turuncu acil durum ilan edildi.



Meteoroloji Kurumu tarafından yapılan açıklamada, ülkenin yaklaşık dörtte birinde ilan edilen turuncu acil durumla bölgede fırtına ve yağış dolayısıyla hasar beklentisi olduğu belirtildi.



Açıklamada, kuvvetli fırtınanın akşam saatlerinde de devam edeceğine dikkat çekildi.



Kötü hava koşulları daha çok Fransa'nın turistik bölgelerini etkileyecek. Uyarı yapılan 22 bölge şöyle:



Ariege (11), Aveyron (12), Charente (16), Charente-Maritime (17), Corrèze Gers (32), Gironde (33), Herault (34), Landes (40), Lot (46), Lot-et-Garonne (87), Tarn (81), Tarn-et-Garonne (82), Vienne (86) and Haute-Vienne (87).