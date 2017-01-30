Fransa'nın Sığınmacı Sorunu

PARİS (AA) – Fransa İçişleri Bakanı Bruno Le Roux ile Bayındırlık ve İskan Bakanı Emmanuelle Cosse, üç ay önce Calais kentindeki Jungle kampının dağıtılmasının ardından 7 bin 418 kişinin, 11 bölgede oluşturulan 301 sığınmacı kabul merkezine yerleştirildiğini bildirdi.



İki bakan, sığınmacılar konusunda çalışmalarda bulunan sivil toplum örgütleri ile yapılan değerlendirme toplantısının ardından ortak bir yazılı açıklama yaptı.



Ebeveyni olmayan, kimsesiz yaşı küçükler için özel 73 merkezin kurulduğu hatırlatılan açıklamada, bu merkezlerde bin 952 çocuğun ağırlandığı kaydedildi.



Açıklamada, "Çocuklar ve yetişkinliklerle birlikte son üç ay içinde savaşlardan ve baskılardan kaçan 7 bin 418 kişi insani operasyon çerçevesinde sığınmacı merkezlerine yerleştirildi." ifadelerine yer verildi.



2015 ekim ayından bu yana 13 bin 366 kişinin ülkedeki sığınmacı kabul merkezlerine yerleştirildiği belirtilen açıklamada, ilgili sivil toplum dernekleri temsilcileri ile söz konusu kamplardaki durumun yerinde incelenmesi için ziyaretler düzenlenebileceği bildirildi.



Calais kentindeki derme çatma çadır ve barakalardan oluşan Jungle kampı Cumhurbaşkanı François Hollande'ın talimatıyla dağıtılmıştı.



Fransa, bu kampların koşulları yüzünden uluslararası kuruluşların ve sivil toplum örgütlerinin sert tepkisine hedef oluyordu.